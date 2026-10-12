Sonbahar aylarının başlamasıyla birlikte, kasım ayında düzenlenecek indirim kampanyalarının tarihleri merak ediliyor. Türkiye’de "Efsane Kasım", "Süper Alışveriş Günleri" gibi isimlerle duyurulan kampanyalar, alışveriş planı yapan tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Birçok kategoriyi kapsayan indirimlerin başlangıç tarihleri ise markalara göre değişebiliyor. Peki, bu yıl kasım indirimleri ne zaman? Efsane Kasım indirimleri hangi tarihte başlayacak?

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Giyimden elektroniğe, kozmetikten ev ürünlerine kadar binlerce markanın dev kampanyalar sunacağı "Efsane Kasım'"için geri sayım hızlandı. Dünya genelinde "Black Friday" adıyla bilinen indirim günü etrafında yoğunlaşan kampanyalar, markaların belirlediği takvimlere göre kasım ayının farklı dönemlerine de yayılabiliyor. Peki, bu yıl Efsane Kasım indirimleri ne zaman başlayacak?

Perakendeciler, kasım indirimlerini yıllık satış ve pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriyor. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte firmalar, çevrimiçi alışverişe yönelik çeşitli kampanyalar ve indirim seçenekleri sunuyor. Bazı markalar kampanyalarını bir haftaya veya daha uzun bir döneme yayarak tüketicilere farklı tarihlerde indirimlerden yararlanma imkanı sağlıyor.

Kasım indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane cuma için geri sayım sürüyor

2026 KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

1 Kasım 2026 itibarıyla "Erken Kasım Fırsatları" olarak başlar.

2026 Efsane Kasım indirim dönemi takvimi:

Erken Kasım İndirimleri: 1 - 10 Kasım 2026

11.11 Bekarlar Günü İndirimleri: 11 Kasım 2026

Efsane Cuma (Black Friday): 27 Kasım 2026 Cuma

Black Friday indirimleri geleneksel olarak bir gün sürse de yoğun talep nedeniyle birçok marka ve e-ticaret platformu kampanyalarını hafta sonuna kadar uzatabiliyor.

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