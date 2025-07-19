Kasımpaşa - Hull City hazırlık maçı kaç kaç bitti? Şifresiz olarak naklen yayınlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 18:16 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 19:00 - Güncelleme:

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile İngiltere Championship ekibi Hull City hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Futbolsevelerin büyük bir ilgiyle takip ettiği karşılama, hem sonucu hem de canlı yayınıyla gündeme geldi. Peki, Kasımpaşa - Hull City hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte tüm ayrıntılar..

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile İngiltere Championship ekibi Hull City maçı, 19 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma HT Spor ile HT Spor YouTube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenler, herhangi bir ücret ödemeden karşılaşmayı takip edilebilmektedir. Peki, Kasımpaşa - Hull City hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar... KASIMPAŞA - HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Kasımpaşa-Hull City maçı saat 18.00'de başladı. Karşılaşmanın şu an ilk yarı tamamlanmıştır. Kasımpaşa-Hull City maçı şu anda 0-0 devam etmektedir. HT SPOR FREKANSLARI Kasımpaşa-Hull City maçı HT Spor ile HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İlgili Haber UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin