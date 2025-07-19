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UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da!
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Fenerbahçe’nin Portekiz kampındaki ikinci sınavı olan UD Leiria maçı merak konusu oldu. İlk hazırlık maçında Portimonense’yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci sınavını UD Leiria karşısında verecek.John Duran’ın forma giyip giymeyeceği ise taraftarın gündeminde yer alıyor. Peki Fenerbahçe-UD Leiria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını Portekiz’de sürdürecek. Yarın UD Leiria ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Taraftarlar ise hem maçın saati ve yayın kanalı hem de yeni transfer Jhon Duran’ın forma giyip giymeyeceğini araştırıyor. 

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da! - 1. Resim

UD LEIRIA-FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı ikinci hazırlık maçı 20 Temmuz 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Mücadele, Portekiz’in Portimao Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da! - 2. Resim

JHON DURAN OYNAYACAK MI?

Transfer döneminde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı genç forvet Jhon Duran, taraftarın büyük beklentiyle izlemek istediği isimlerin başında geliyor. Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz günlerde takıma katılarak son iki idmanda aktif olarak yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun kararına göre Duran’ın kadroya alınıp alınmayacağı netlik kazanacak. 

UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Gözler Jhon Duran’da! - 3. Resim

FENERBAHÇE’DE HANGİ İSİMLER OYNAMAYACAK?

Fenerbahçe’de bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle UD Leiria karşısında sahada olmayacak. Takımdan yapılan son açıklamaya göre İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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