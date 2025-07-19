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Polonya’da hava trafiği felç oldu! Binlerce yolcu mahsur kaldı, siber saldırıya işaret ettiler

Kaynak: Dış Haberler
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Polonya’da hava trafiği felç oldu! Binlerce yolcu mahsur kaldı, siber saldırıya işaret ettiler
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı’na (PAŻP) ait hava trafik yönetim sisteminde meydana gelen teknik arıza, ülke genelindeki uçuş trafiğini felç etti. Varşova başta olmak üzere birçok havalimanında uçuşlar durma noktasına gelirken, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı

Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı’na (PAŻP) ait ATM_P 21 hava trafik yönetim sisteminin çökmesi, ülke genelindeki havalimanlarında tüm uçuş operasyonlarını durma noktasına getirdi. Varşova’daki Chopin Havalimanı, onlarca uçuşun ertelendiği ya da iptal edildiği ilk merkez oldu.

İçişleri ve İdare Bakanlığı sözcüsü Jacek Dobrzynski, olayın ardından derhal İç Güvenlik Ajansı’nın (ABW) harekete geçtiğini ve “sistemin dışarıdan yönlendirilip yönlendirilmediği” ihtimali üzerinde çalışıldığını duyurdu.

UÇUŞLAR DURDU, YOLCULAR HAVALİMANLARINDA MAHSUR KALDI

Polonya'nın en işlek havalimanı olan Chopin’de Alicante, İstanbul ve Toronto uçuşları hariç sabah saatlerinde kalkış yapılamadı. Saat 11.30’dan itibaren sistemin manuel kontrolüne geçilerek sınırlı sayıda uçağın havalanmasına izin verildi. 

"ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ DEVREYE ALINDI"

Ajans sözcüsü Marcin Hadaj, arızaya ilişkin yaptığı açıklamada "Yedek sistem aktive edildi, ancak uçuş kapasitesi sınırlı kalacak" dedi. “Pratikte bu, Polonya hava sahasında daha az uçağın hareket edebileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Sistemin geçici olarak normale dönmesiyle birlikte, öğle saatlerinde Chopin Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak yeniden başladı. Krakow, Katowice ve diğer bölgesel havalimanlarında da uçuş takvimleri normale dönmeye başladı.

SİBER SALDIRI MI?

Olayın ardından ABW ajanları sistem arızasının nedenini araştırmaya koyuldu. İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, durumu yakından izlediklerini belirterek "her türlü dezenformasyona karşı dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Hükümet yetkilileri de uçuş güvenliğinin hiçbir zaman riske atılmadığını savunurken, sabotaj ya da siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Polonya Gelişmiş Altyapı Koordinatörü Maciej Lasek, "Hava trafik güvenliği her an kontrol altındaydı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Dış Haberler

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