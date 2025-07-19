Rusya'nın iç sistemleri felç oldu! Ukrayna’dan eşi benzeri görülmemiş siber saldırı! Gazprom’un sistemleri çöktü

Ukrayna askeri istihbarat birimi HUR’a bağlı siber unsurlar, Rus enerji şirketi Gazprom’u hedef alan tarihin en kapsamlı siber saldırılarından birine imza attı. Saldırı sonucu kritik sistemler çöktü, belgeler silindi, sunucular işlevsiz hale geldi. Yaklaşık 390 iştirak ve 20 binden fazla sistem yöneticisi iç sistemlere erişimini kaybetti.

Ukrayna askeri istihbarat birimi HUR’a bağlı siber unsurların, Rus enerji devi Gazprom’a yönelik geniş çaplı bir siber saldırı gerçekleştirdiği duyurdu.

Saldırı, yüzlerce iştirak ve binlerce sistem yöneticisini etkileyerek Gazprom’un iç sistemlerinde büyük kesintilere yol açtı.

KRİTİK SİSTEMLER ÇÖKTÜ, VERİ KAYBI YAŞANDI

Ukrayna merkezli Kyiv Independent gazetesi haberinde, Gazprom’un altyapısını hedef alan saldırının ardından önemli miktarda verinin silindiğini, hayati sistemlerin devre dışı kaldığını ve yüzlerce sunucunun kullanılamaz hale geldiğini yazdı.

Saldırının, Gazprom’un iç operasyonlarında kullanılan 1C gibi temel yazılımları barındıran sunucuları da yok ettiği ve kritik boru hattı verileri, sözleşmeler ve operasyonel belgelerin geri getirilemez biçimde silindiği ifade edildi.

390 İŞTİRAK ETKİLENDİ

Saldırının, aralarında Gazprom Teplo Energo, Gazprom Obl Energo ve Gazprom Energozbyt gibi önemli iştiraklerin de bulunduğu yaklaşık 390 alt kurumu etkilediği bildirildi. Yaklaşık 20 bin sistem yöneticisinin iç sistemlere erişimi kesildi.

Ayrıca saldırganların bazı cihazların BIOS yazılımlarına zarar verdiği, bu durumun fiziksel donanım müdahalesi olmadan onarılamaz bir etki bıraktığı paylaşıldı.

"RUS SİBER SİSTEMLERİ TEKNOLOJİK ORTA ÇAĞ'A DÖNDÜ"

Kyiv Independent’a konuşan Ukrayna askeri istihbaratından bir kaynak, "Rus bilgi sistemlerinin teknolojik Orta Çağ'a gerilemesi devam ediyor" dedi. Kaynak, “Rus siber uzmanları bu başarılarından dolayı kutluyor, fare ve klavyelerini çekiç ve kerpetenlerle değiştirmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna hükümeti saldırıya doğrudan katılımını resmi olarak doğrulamadı. Ancak kaynak, saldırının Rusya’nın enerji sektörüne yönelik stratejik bir darbe olduğunu ve kritik altyapı üzerindeki kontrol kabiliyetini bozmayı hedeflediğine işaret etti.