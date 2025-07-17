Ukrayna’da sürpriz değişiklik: Başbakanlık koltuğuna Yulia Svyrydenko getirildi

Ukrayna’da siyasi dengeler altüst oldu! Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin başbakan adayı olarak gösterdiği Yulia Svyrydenko, parlamentodan güvenoyu alarak ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Ukrayna’da siyasi dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin başbakan adayı olarak gösterdiği Yulia Svyrydenko, parlamentodan güvenoyu alarak ülkenin yeni başbakanı oldu.

Kasım 2021’den bu yana başbakan yardımcılığı ve ekonomi bakanlığı görevini yürüten 39 yaşındaki Svyrydenko, önceki başbakan Denis Şimihal’in yerini aldı. Muhalefet milletvekili Oleksiy Honcharenko, 450 sandalyeli parlamentoda Svyrydenko’nun 262 oyla seçildiğini duyurdu.

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"YÜRÜTME ORGANINDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kararı X platformundan yaptığı açıklamayla duyurdu. Zelenskiy, "Ukrayna'da yürütme organında bir dönüşüm başlatıyoruz. Yulia Svyrydenko'yu Ukrayna hükümetine başkanlık etmeye ve çalışmalarını önemli ölçüde geliştirmeye davet ettim" dedi.

Zelenskiy ayrıca, yeni hükümetin eylem programını yakın zamanda açıklayacaklarını belirtti.

WASHİNGTON'DA DİKKAT ÇEKEN İMZA

Yeni başbakan, Mayıs ayında ABD ile yapılan değerli madenler anlaşmasında Ukrayna’yı temsil eden isim olarak öne çıkmıştı.

Svyrydenko, siyaset öncesinde kamu ve özel sektörde farklı görevlerde bulunmuş bir isim olarak biliniyor.