Ukrayna’da kabine depremi! Yeni Başbakan geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin yeni bir hükümet kurma kararı sonrası başbakan değişikliği gündemi altüst etti. Kulislerde Sviridenko’nun adı öne çıkarken, Savunma Bakanlığı’na sürpriz atamalar konuşuluyor.

Ukrayna'da yeni bir hükümetin önümüzdeki hafta kurulması gündemde. RBC-Ukrayna'nın kaynaklarına göre, mevcut birinci başbakan yardımcısı Yuliya Sviridenko'nun hükümete liderlik etmesi planlanıyor.

Volodimir Zelenskiy'nin bu yönde karar aldığı ve olumlu değişikliklerin yakında gerçekleşeceğini söylediği aktarıldı.

ŞMIGAL SAVUNMA BAKANLIĞI'NA GEÇEBİLİR

Görevdeki Başbakan Denis Şmıgal'ın savunma bakanı olarak atanabileceği konuşuluyor. Şmıgal'ın mevcut Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un yerine geçmesi, Umerov'un ise ABD'ye büyükelçi olarak atanması planlanıyor.

BAKANLIKLARDA YENİDEN YAPILANMA BEKLENİYOR

Yeni hükümette bazı bakanlıkların birleştirilmesi ve yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca birkaç bakanın görevden alınması bekleniyor, ancak bu isimler henüz netleşmedi.