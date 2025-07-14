ABD’den Ukrayna’ya şaşırtan Patriot kararı! Trump 'Putin iyi konuşuyor ama herkesi bombalıyor' dedi

Trump’tan Ukrayna’ya Patriot desteği sözü geldi. Putin için “Akşam herkesi bombalıyor” diyen Trump, masrafın tamamını Avrupa Birliği’nin ödeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "İyi konuşuyor ve akşam herkesi bombalıyor" ifadelerini kullanan Trump, ülkenin savunması için bu füzelerin gerekli olduğunu söyledi.

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ABD'DEN UKRAYNA'YA PATRİOT DESTEĞİ

Gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna'ya göndermeyi planladığı Patriot hava savunma sistemlerinin sayısını açıklamadı.

"Onlara çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz, çünkü Putin gerçekten pek çok insanı şaşırttı. İyi konuşuyor ve akşam herkesi bombalıyor. Ama burada küçük bir sorun var. Bundan hoşlanmıyorum" dedi.

MASRAFLARI AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILAYACAK

Trump, gönderilecek askeri yardımların maliyetinin tamamen Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını açıkladı.

"Temelde onlara çeşitli çok sofistike askeri teçhizat göndereceğiz. Bunun için bize %100 ödeme yapacaklar ve biz de bunu böyle istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO SEKRETERİ ABD YOLUNDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy her gün devam eden saldırılara karşı daha fazla savunma sistemi talep ediyor.

Trump'ın bu hafta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna ve diğer konuları görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.