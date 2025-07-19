Gebze'de korkunç ölüm! Tırın damper kapağı kapandı, şoförün kafası ezildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2025 16:01 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 16:22 - Güncelleme:

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damperli tırın kasasında bir ustanın yaptığı kaynak işlemini izleyen şoför, kapağın aniden kapanmasıyla feci şekilde yaralandı. Kafası kapı ile kasanın arasına sıkışan şoför, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Gebze'ye bağlı Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bulunan Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen olayda; 34 ETM 433 plakalı damperli tırın kasasında kaynak yapıldığı sırada şoför aracın yanına geldi. Şoförün kaynak yapan ustayı izlediği esnada, damper kapağı aniden kapandı. Kasa ile kapak arasında kalan şoförün kafası ezildi. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çalışanlar, sağlık ekipleri gelene kadar kartonla şoföre gelen güneş ışığını keserek başında bekledi. Sağlık ekipleri, şoföre kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haber Kocaeli'de dehşet evi! 3 kardeş amcaları tarafından kurşuna dizildi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş