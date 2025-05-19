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Kaya'ya partner geliyor! Çağla Şimşek Uzak Şehir kadrosuna katılıyor! Çağla Şimşek kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kaya&#039;ya partner geliyor! Çağla Şimşek Uzak Şehir kadrosuna katılıyor! Çağla Şimşek kimdir?
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Uzak Şehir dizisinde sezon finaline kısa bir süre kala yeni bir oyuncu transferiyle konuşuluyor. Kaya ve Zerrin ilişkisinde gemiler yakılırken Sadakat Hanım oğlunu evlendirmek için kız arayışına girdi. Kaya'nın yeni partneri başarılı oyuncu Çağla Şimşek oluyor. İpek karakteriyle diziye dahil olması bekleniyor.

Kanal D’nin popüler dizisi “Uzak Şehir” 2 Haziran’da sezon finali yapıyor. Gülizar Irmak’ın yazdığı, Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı’nın yönettiği diziye yeni bir isim dahil olacak.

Ünlü oyuncu Çağla Şimşek, dizide ‘İpek’ adlı yeni bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağla Şimşek diziye “İpek” rolüyle geliyor. İpek’in Zerrin’le büyük aşk yaşayan Kaya için geleceği öğrenildi.

Kaya'ya partner geliyor! Çağla Şimşek Uzak Şehir kadrosuna katılıyor! Çağla Şimşek kimdir? - 1. Resim

 ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde doğdu. Henüz küçük yaşlarda kameraların karşısına çıkan Şimşek, ilk olarak 2007 yılında ‘Elveda Derken’ dizisinde rol aldı.

Birçok başarılı projede yer alan Şimşek, özellikle ‘Küçük Gelin’ dizisindeki Zehra rolüyle isminde söz ettirdi.

Kaya'ya partner geliyor! Çağla Şimşek Uzak Şehir kadrosuna katılıyor! Çağla Şimşek kimdir? - 2. Resim

ÇAĞLA ŞİMŞEK HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?

Çağla Şimşek’in oyunculuk kariyeri boyunca rol aldığı dikkat çeken dizileri şunlardır:

  1. Elveda Derken (2007)
  2. Kırmızı Işık (2008)
  3. Kayıp Prenses (2008–2009)
  4. Cuma’ya Kalsa (2010) 
  5. Hayat Devam Ediyor (2011–2013) 
  6. Küçük Gelin (2013–2015)
  7. Elif (2016) 
  8. Kardeşlerim (2021) 
  9. Elkızı (2021–2022) 
  10. Tozluyaka (2022) 
  11. Uzak Şehir (2025)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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