Ali Düşenkalkar öldü mü? Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir?

Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar hakkında öldü iddiaları gündeme geldi. Tiyatro ve dizi dünyasının usta ismi hakkında çıkan ölüm haberi büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesiyle gerçekler günyüzüne çıktı.

19 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden “Ali Düşenkalkar öldü” başlıklı paylaşımlar yapılması üzerine oyuncunun hayranları endişe duymaya başladı.

Özellikle TikTok ve X platformlarında yayılan görüntüler ve mesajlar kısa süre içinde gündeme bomba gibi düşürken konuya ilişkin açıklamalar art arda geldi.

ALİ DÜŞENKALKAR ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu Ali Düşenkalkar’ın öldüğü yönündeki haberler asılsızdır, kendisi şu anda hayattadır.

Gönül Dağı dizisinin 116. bölümünde oynadığı Muammer karakterinin kalp krizi sahnesi, gerçek sanılarak sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Bu sahne, birçok kişi tarafından gerçek sanıldı ve oyuncunun hayatını kaybettiği şeklinde yorumlandı. Ancak bu durum tamamen senaryo gereğidir. Ali Düşenkalkar ölmemiştir.

ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?

Ali Düşenkalkar, 1961 tarihinde Kıbrıs’ta doğdu. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Düşenkalkar birçok dizi ve filmde rol aldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Düşenkalkar, Munis Düşenkalkar'ın ağabeyidir.

Ünlü oyuncunun rol aldığı bazı filmler şöyle: