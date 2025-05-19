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Celal Alaz Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyir halinde lüks bir otomobilde yangın çıktı. Aracın sürüsü ise BJK Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu belli oldu. Lüks aracın değeri 20 milyon olduğu belirtilirken Celal Alaz Adalı'nın hakkında kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks bir araçta yangın çıktı. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen aracın sürücüsü Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı çıktı.

Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselmesi üzerine aracını yan yolda durdurdu.

Celal Alaz Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü - 1. Resim

Sürücünün ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu bilgisine ulaşıldı. Lüks arabanın ise değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi.

Celal Alaz Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü - 2. Resim

CELAL ALAZ ADALI KİMDİR?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Alaz Adalı'nın 20 milyon değerindeki lüks aracının motor bölümünden alevlerin yükseldi. Kısa süre içinde aracı küle dönerken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Celal Alaz Adalı Adanalıdır. Babası Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, annesi ise Eren Adalıdır. Celal Alaz'ın Serhan Kerim Adalı isminde bir kardeşi daha bulunmaktadır.

Celal Alaz Adalı hakkında pek fazla bilgiye sahip olunmasa Adalı Holding ile ilgilendiği tahmin edilmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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