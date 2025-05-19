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Değeri 20 milyon lira! İstanbul'da lüks araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde değeri 20 milyon lira olan lüks araç, seyir halindeyken bir anda alevlere teslim oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda öğle saatlerinde seyir halindeki Ferrari marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Değeri 20 milyon lira! İstanbul'da lüks araç küle döndü - 1. Resim

İddiaya göre 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra lüks araçta patlama da meydana geldi.

Değeri 20 milyon lira! İstanbul'da lüks araç küle döndü - 2. Resim

EKİPLER SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Değeri 20 milyon lira! İstanbul'da lüks araç küle döndü - 3. Resim

20 MİLYON TL KÜLE DÖNDÜ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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