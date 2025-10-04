Lazio-Torino maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? Serie A mücadelesinde canlı yayın bilgileri belli oldu

Serie A'da 8 hafta heyecanı devam ediyor. 2025-2026 sezonunun iddialı takımlarından Lazio, Torino’yu konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede ilk 11'ler belli olurken, "Lazio-Torino maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?" soruları aramalarda öne çıkıyor. İşte Lazio-Torino maçının canlı yayın bilgileri.

LAZİO-TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lazio-Torino karşılaşması 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da futbolseverlerle buluşuyor.

Lazio-Torino maçı S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın ilk 11'lerini de merak ediyor.

LAZİO-TORİNO MAÇINDA İLK 11'LER

Lazio: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Torino: Israel; Coco, Maripan, Masina; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone.