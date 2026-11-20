İçişleri Bakanlığı "Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı" paylaştı. Bakanlığın resmi internet adresinden yayımlanan ilanda ön başvuru ve sınav tarihine yer verildi. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

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T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 60 (altmış) kaymakam adayı alınacağını duyurdu ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. Sınava ön başvurular 1-7 Aralık 2026 tarihler arasında, nihai başvurular ise 16-21 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru 29 Aralık 2026 tarihinde kabul edilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Kaymakam Adaylığı kadrolarına atama yapılmak üzere 31 Ocak 2027 tarihinde yazılı sınav yapılacak. Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecekt Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 120 soru için 165 dakika olacak şekilde planlandı.

Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı paylaşıldı

KAYMAKAMLIK SINAV ÜCRETİ

Adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra 2 bin 500 TL tutarındaki sınav ücretini 16-22 Aralık 2026 tarihleri arasında yatıracak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartıyla ÖSYM’nin çevrim içi ödeme sistemi üzerinden yapılacak. Banka şubelerinden veya ATM’lerden ödeme yapılmaması gerekiyor.

Geç başvuru gününde başvuran adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak 3 bin 750 TL ödeyecek. Bu adayların ödemelerini aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin ödeme sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor.

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