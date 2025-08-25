Keçiören su kesintisi: ASKİ duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Ankara su kesintisi olan yerler belli oldu. Başta Keçiören olmak üzere Ankara'da yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri tek tek duyurdu. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte ASKİ 25 Ağustos Ankara su kesintisi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Ankara'nın Etimesgut, Akyurt, Beypazarı, Keçiören, Polatlı, Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde başlayan su kesintileri 15:00, 17.00, 12:00, 15:00, 17:00, 12:00, 16:00 ve 20:00'da bitecektir.

Su kesintileri, içme suyunda oluşan arıza ve plansız su kesintisi nedeniyle gerçekleşecektir. Detaylar için ASKİ'nin resmi internet sayfasının ziyaret edilmesi öneriliyor.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 25.08.2025 08:40:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi YAPRACIK Mahallesi içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: YAPRACIK Mahallesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 25.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 17:00:00

Detay: Akyurt yeşiltepe mahallesi su deposunun motorlarında oluşan arızadan dolayı susuzluk oluşacaktır verdigimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akyurt kalaba mahallesi cücük mahallesi yeşiltepe mahallesi etkilenmektedir

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 25.08.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz

Etkilenen Yerler: Başağaç Mahallesi bir kısmı

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 25.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 15:00:00

Detay: Plansız su kesintisi bademlik mahallesi anavatan caddesi içerisindeki Q500'LÜK İçme suyu şebeke boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. *Kesinti Saati: 09:00 Tarih: 25.08.2025 *Tahmini Su Verilme Tarih: 25.08.2025 Saati: 15:00

Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: N5 hattı uyanış mahallesi Aktepe mahallesi, 23 Nisan mahallesi Adnan Menderes mahallesi köşk mahallesi, bağlarbaşı mahallesi üst kısımları, Çaldıran mahallesi üst kısımları,Yeşiltepe mahallesi0

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.08.2025 10:15:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 15:00:00

Detay: plansız su kesintisi: Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 16:00:00

Detay: Yakupabdal mahallesi kümeevleri ,110 luk içme suyu hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır, sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi alt kotları

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.08.2025 10:45:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 15:00:00

Detay: Plansız su kesintisi:Polatlı İlçesi: Zafer Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Bir Bölümü, Cumhuriyet Mahallesi Bir Bölümü, Yeni Mahalle Bir Bölümü

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 25.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 15:00:00

Detay: yenimahalle ilçesi ivedik osb mahallesi 1354 caddesi içerisinde 100mm çapındaki içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İvedik OSB 1354 CA --1365 CAD -- 1333 CAD---1485 CAD CİVARI

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 25.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 20:00:00

Detay: P-10 Pompa istasyonunda enerji-sa kaynaklı enerji kesintisi sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi

25 Ağustos Pazartesi günü Keçiören'de su kesintisi yaşanmamaktadır.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerini ziyaret ederek bulunduğunuz ilçedeki su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.