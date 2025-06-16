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Kene zıplar mı, uçar mı? En çok nereye yapışır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kene zıplar mı, uçar mı? En çok nereye yapışır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında kırsal alanlarda sıkça görülen kenelerle ilgili kene uçar mı sorusu halk arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, kenelerin uçtuğu veya zıpladığı konusu gündemde.

Yaz mevsimiyle birlikte piknik alanlarında, ormanlarda ve kırsal bölgelerde kene vakaları artarke, halk arasında kenelerin uçtuğuna dair yanlış bir inanış dolaşıyor. Kene zıplar mı, uçar mı ve en çok nereye yapışır kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

KENE ZIPLAR MI?

Kenelerin zıplayabildiği yönündeki inanış, halk arasında yaygın olsa da bilimsel olarak doğru değil. Keneler, ne uçabilen ne de zıplayabilen parazitlerdir. Hareket kabiliyetleri sürünme ve tutunma üzerine sınırlıdır. Uzun otların, çalıların veya ağaç dallarının uç kısımlarında hareketsizce beklerler ve yanlarından geçen bir insan ya da hayvana tutunarak konaklarına ulaşırlar. Bu davranışları, güçlü bacaklara veya zıplama yeteneğine sahip olmadıkları için tamamen fiziksel temasla gerçekleşir.

Uzmanlar, kenelerin bu hareketsiz bekleyişini “kene tuzağı” olarak adlandırıyor. Özellikle sıcak ve nemli ortamlarda, örneğin fidanlık alanlarda veya sulak bölgelerde, keneler diz hizası ya da insan boyuna yakın otların üzerinde pozisyon alır.

Kene zıplar mı, uçar mı? En çok nereye yapışır? - 1. Resim

KENE EN ÇOK NEREYE YAPIŞIR?

Keneler, insan veya hayvan vücudunda genellikle sıcak, nemli ve cildin ince olduğu bölgelere tutunmayı tercih eder. En yaygın yerler koltuk altları, kasık bölgesi, saç dipleri, kulak arkası ve boyun gibi alanlardır. Kan damarlarına yakın bu bölgeler, kenelerin beslenmesini kolaylaştırır ve genellikle fark edilmesi zor olduğu için buralarda uzun süre kalabilirler.

Beslenmeden önce 0.5 cm olan bir kene, kan emdikten sonra 2-3 kat büyüyerek şişer ve daha belirgin hale gelir. Kenelerin yapışma bölgeleri, konaklarının hareket tarzına ve kenenin bulunduğu ortama bağlı olarak değişebilir. 

KENE ISIRMASINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Doğada uzun kollu kıyafetler giyilmeli, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli ve eve dönüldüğünde vücut detaylı bir şekilde kontrol edilmelidir. Böcek kovucu spreyler de koruma sağlayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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