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Kent Lokantaları nerelerde var?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kent Lokantaları nerelerde var?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kent Lokantaları nerede var, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevi süresinde açılmaya başlanan başladığı Kent Lokantaları hangi ilçelerde var? İBB kent lokantası hangi semtte? Kent Lokantası kaç şube? İşte detaylar

Kent Lokantaları’nın 13’üncüsü en son Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde  açılmıştı. Peki, Kent Lokantası nerelerde hizmet veriyor? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

KENT LOKANTALARI KİMLERE HİZMET VERİYOR?

İBB Kent Lokantaları'ndan her yaştan ve her gelir grubundan vatandaş faydalanabilir. Özellikle, düşük gelirli vatandaşlar, emekliler, öğrenciler, engelliler, kronik hastalığı olanlar, yoksullar ve kimsesizlerin faydalandığı Kent Lokantaları'na herhangi bir belge veya kimlik ibraz etmek gerekmez. Yemek ücreti nakit veya İstanbulkart ile ödenebilir.

KENT LOKANTALARI NERELERDE VAR?

Avcılar Kent Lokantası

Bağcılar Kent Lokantası

Çapa Kent Lokantası

Çatalca Kent Lokantası

Hisarüstü Kent Lokantası

Küçükçekmece Kent Lokantası

Pendik Kent Lokantası

Sultanahmet Kent Lokantası

Sultanbeyli Kent Lokantası

Sultangazi Kent Lokantası

Ümraniye Kent Lokantası

Üsküdar Kent Lokantası

Tuzla Kent Lokantası

KENT LOKANTASI NE ZAMAN AÇILIYOR?

İBB Kent Lokantaları'nın çalışma saatleri hafta içi 11.00 ile 15.00, cumartesi: 11.00 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir. İBB Kent Lokantaları'nda menüde çorba, ana yemek, salata, tatlı ve meşrubat yer almaktadır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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