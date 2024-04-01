Kent Lokantaları nerelerde var?
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Kent Lokantaları nerede var, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevi süresinde açılmaya başlanan başladığı Kent Lokantaları hangi ilçelerde var? İBB kent lokantası hangi semtte? Kent Lokantası kaç şube? İşte detaylar
Kent Lokantaları’nın 13’üncüsü en son Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde açılmıştı. Peki, Kent Lokantası nerelerde hizmet veriyor? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor? Tüm merak edilenler haberimizde.
KENT LOKANTALARI KİMLERE HİZMET VERİYOR?
İBB Kent Lokantaları'ndan her yaştan ve her gelir grubundan vatandaş faydalanabilir. Özellikle, düşük gelirli vatandaşlar, emekliler, öğrenciler, engelliler, kronik hastalığı olanlar, yoksullar ve kimsesizlerin faydalandığı Kent Lokantaları'na herhangi bir belge veya kimlik ibraz etmek gerekmez. Yemek ücreti nakit veya İstanbulkart ile ödenebilir.
KENT LOKANTALARI NERELERDE VAR?
Avcılar Kent Lokantası
Bağcılar Kent Lokantası
Çapa Kent Lokantası
Çatalca Kent Lokantası
Hisarüstü Kent Lokantası
Küçükçekmece Kent Lokantası
Pendik Kent Lokantası
Sultanahmet Kent Lokantası
Sultanbeyli Kent Lokantası
Sultangazi Kent Lokantası
Ümraniye Kent Lokantası
Üsküdar Kent Lokantası
Tuzla Kent Lokantası
KENT LOKANTASI NE ZAMAN AÇILIYOR?
İBB Kent Lokantaları'nın çalışma saatleri hafta içi 11.00 ile 15.00, cumartesi: 11.00 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir. İBB Kent Lokantaları'nda menüde çorba, ana yemek, salata, tatlı ve meşrubat yer almaktadır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi