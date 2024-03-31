İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Yüzde 40'a giden bir orana sahibiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasaklarının kaldırılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. İmamoğlu yüzde 40'a giden bir orana sahip olduklarını söyleyerek "Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda" dedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin yasakların kalkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasını yaptı. Oran veren İmamoğlu, 'Yüzde 40'a doğru gidiyoruz' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Şu an itibarıyla yüzde 40'a giden bir orana sahibiz. Çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda vatandaşımızın teveccühü, bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda.

ÖNCELİK İBB OYLARI

Şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Öncelikli olarak İBB oyları tasnif ediliyor. Bizim için çok önemli en az İBB verisi kadar önemli iki dokuman daha var bir tanesi ilçe başkanlığı verisi, bir diğeri de ilçe meclis üyesi verisi. Bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde ettiğimiz verilerin bütüncül sonucunu oluşturmakta. Bütün vatandaşlarımıza, öncellikle oy kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum

Sonuçlar her şeyden önce tüm ülkemize milletimize hayırlı olsun.