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Kira beyannamesi için son 3 gün kaldı! Gelir beyanı son ödeme tarihi 5 Nisan’a kadar uzatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kira beyannamesi için son 3 gün kaldı! Gelir beyanı son ödeme tarihi 5 Nisan’a kadar uzatıldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı geldi. Kira beyannamesi ödemeleri için son günler yaklaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükellefleri uyardı. Peki, kira beyannamesi son gün ne zaman? Gelir beyanı son ödeme tarihi haberimizde...

Kira beyannamesi ödemeleri için son günler yaklaşıyor. 2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona yaklaşıldı.  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hatırlatmada bulundu. Peki, kira beyannamesi son gün ne zaman? Kira beyannamesi (kira gelir vergisi) 2024 son gün ne zaman?

Kira beyannamesi için son 3 gün kaldı! Gelir beyanı son ödeme tarihi 5 Nisan’a kadar uzatıldı - 1. Resim

KİRA BEYANNAMESİ İÇİN SON 3 GÜN KALDI

2023 yılı kira gelir beyannamesi için sona gelindi. 1 Nisan'da sona erecek olan başvurular 5 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı. Mükellefler, kira gelir beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden de işlem yapacak.

Kira beyannamesi için son 3 gün kaldı! Gelir beyanı son ödeme tarihi 5 Nisan’a kadar uzatıldı - 2. Resim

2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira oldu.

2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemek zorunda.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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