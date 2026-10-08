Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin kış lastiği uygulamasına ilişkin araştırmaları hız kazandı. Zorunlu kış lastiği dönemi için ise geri sayım başladı. Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı merak edilirken kış lastiği zorunluluğu hakkında detaylar da netlik kazandı.

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Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde “Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı?'' soruları öne çıkmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle zorunlu kış lastiği uygulamasının süresi daha önceki yıllara göre uzatıldı. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi 5 aya uzatıldı.

Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı? Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

KIŞLIK LASTİKLER NE ZAMAN TAKILIYOR?

2026-2027 döneminde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak ve 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek. Kış lastiği zorunluluğu şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin belirlenen lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Kamyonet, minibüs ve otomobillerde de düzenleme kapsamında tüm lastiklerin kış lastiği olması şartı bulunuyor. İl sınırları içerisindeki uygulama tarihlerini ise valilikler belirleyebiliyor.

Valilikler, belirlenen dönemin öncesinde veya sonrasında uygulamayı birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin kendi illerindeki duyuruları da takip etmesi gerekiyor.

Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı? Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

KIŞIN YAZ LASTİĞİ TAKILIR MI?

Hususi araçlar için şehirlerarası yollardaki zorunlu kış lastiği uygulaması bulunmuyor ancak kış şartlarında yaz lastiği kullanılması tavsiye edilmiyor.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuş sağlar. Islak, karlı ve çamurlu zeminlerde kış lastikleri sürüş güvenliği açısından avantaj sağlar. Bu nedenle hava sıcaklıklarının düştüğü dönemlerde araçların kış şartlarına uygun lastiklerle kullanılması öneriliyor.

Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı? Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

Ticari araçlar ise zorunluluk kapsamına girdikleri durumlarda belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanmak zorunda. Hususi araç sahipleri için ise kış lastiği kullanımı zorunlu olmasa da Bakanlık tarafından tavsiye ediliyor. Patinaj zincirinin araçta bulunması veya kullanılması da zorunlu kış lastiği uygulamasını ortadan kaldırmıyor.

Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı? Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmayan araçlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak. Denetimlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri görev yapacak. Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki ilgili birimleri ile belediyelerin ekipleri de denetimlerde görev alabilecek.

Kışlık lastikler ne zaman takılıyor, kışın yaz lastiği takılır mı? Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

Zorunluluk kapsamındaki araçlarda kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin belirlenen lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. Kamyonet, minibüs ve otomobiller için de düzenlemede belirtilen şartlara uyulması gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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