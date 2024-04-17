Kızıl Goncalar Naim Tezel karakterini Mert Turak canlandırıyor

Kızıl Goncalar Naim karakterini oynayan Mert Turak hakkında merak edilenler... Başarılı oyuncu son dönemlerde gündemde. Mert Turak kimdir? Kızıl Goncalar Naim'i kim oynuyor? Mert Turak kaç yaşında? Nereli? İşte Mert Turak hakkında merak edilenler...

Kızıl Goncalar dizisindeki Naim Tezel rolüyle son dönemlerde kendinden sıklıkla söz ettiren Mert Turak başarılı oyunculardan biridir. Kendisinin hayatı ve kariyeri hakkında oldukça merak edilen detaylar şu şekilde...

MERT TURAK KİMDİR?

Tiyatro ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mert Turak, İzmir'de 29 Mart 1980'de doğmuştur. Babası Malatyalı bir öğretmen, annesi ise Makedonya kökenlidir. Küçük yaşta teyzesinin yanında kalan Turak, İzmir'deki eğitim hayatına Doğan Akad Meliha Akad İlkokulu'nda başlamış, daha sonra ailesiyle birlikte Karşıyaka Bostanlı'ya taşınmış ve Emlak İlkokulu'nda eğitimine devam etmiştir. Ortaokul yıllarında İzmir Yeşilyurt'a taşınan Turak, lise eğitimini Vecdi Gönül Lisesi'nde tamamlamıştır.

MERT TURAK'IN HAYATI VE KARİYERİ

Tiyatro tutkusuyla genç yaşlarda tanışan Mert Turak, İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu'nda faaliyet göstermiş ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne başlayan Turak, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Oyunları Bölümü'ne geçiş yapmıştır.

2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başlayan Mert Turak, birçok tiyatro ve çocuk oyununda rol almıştır. Profesyonel kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almış ve birçok projede yer almıştır. İstanbul Bahçe Şehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır.

TELEVİZYON DÜNYASINDA MERT TURAK

Televizyon dünyasına adım atan Mert Turak, 2007 yılında "Şöhret Okulu" adlı dizide birçok ünlü isimle birlikte rol almıştır. Ancak, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan yapımlardan biri olan "Mucize" adlı sinema filmindeki performansı olmuştur. Bu filmde Talat Bulut'un başrolünde yer aldığı yapım, Türk sinemasının önemli filmleri arasında yer almaktadır. Turak, "Mucize" filmindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştır.

Günümüzde ise Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan "Kızıl Goncalar"da Naim karakterini canlandırmaktadır. Mert Turak, oyunculuk kariyerine olan tutkusuyla ve başarılı performanslarıyla tiyatro ve dizi dünyasında önemli bir yere sahiptir.