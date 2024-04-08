Kızıl Goncalar 15 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak

Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? soruları halk tarafından merak konusu haline geldi. NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar yeni bölüm hakkında işte detaylar...

Bugün akşam televizyon ekranlarında heyecanla beklenen Kızıl Goncalar dizisi izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. NOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 8 Nisan 2024 Pazartesi akşamı ekrana gelmeyecek.

KIZIL GONCALAR BUGÜN YOK MU?

Kızıl Goncalar dizisinin hayranları bu akşam neden yeni bir bölüm olmadığını merak ediyorlar. Ancak dizinin 14. bölümü yerine tekrarının yayınlanacak olması izleyicileri endişelendirdi ve dizinin durumuyla ilgili sorularını artırdı.

Gold Film imzalı olan başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi dram türünde oldukça sevilen bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ancak bu akşam izleyiciler dizinin yeni bölümünü beklerken ekran başında hayal kırıklığı yaşayacaklar.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yapımcıları ise 14. bölümün yayınlanmayacağını duyurdu ve izleyicilere 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak olan yeni bölüm için sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Kızıl Goncalar dizisinin 14. bölümü merakla beklenen gelişmeleriyle ve sürprizleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. Büyük heyecanla beklenen yeni bölümün detayları için ise takipte kalın!