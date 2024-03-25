Kızıl Goncalar dizisinde Arif karakterini Yakup Turgut canlandırıyor

Kızıl Goncalar dizisinde Arif'i canlandıran Yakup Turgut'un kim olduğu, hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, detaylar...

Dizide Sadi Hüdayi'nin sağ kolu Arif'in Birgül ile geçmişe dayanan hikayesinin nasıl gelişeceği merak ediliyor. Arif karakterini canlandıran Yakup Turgut'un hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.

YAKUP TURGUT KİMDİR?

Yakup Turgut, 1985 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu olmak üzere özel tiyatrolarda ve topluluklarda rol aldı. Ekran önü macerasına ilk olarak 2010 yılında Kapalıçarşı dizisiyle başladı.

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Alparslan Büyük Selçuklu gibi dizilerde oynadı. Bizim için Şampiyon (2018), Daha Çok Var (2020) filmlerinde yer aldı. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır.