Kızıl Goncalar Naim Efendi kimdir?

Kızıl Goncalar Naim Efendi karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterini canlandıran oyuncu Mert Turak'ın hayatı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kızıl Goncalar Naim karakteri kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Mert Turak'ın canlandırdığı Naim Efendi karakteri, Pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ile gündeme geldi. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi'yi canlandıran oyuncu Mert Turak kimdir, kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

KIZIL GONCALAR NAİM EFENDİ KİMDİR?

Mert Turak'ın canlandırdığı Naim Efendi karakteri, Meryem’in kocası, Zeynep’in babasıdır. Hiçbir zaman gerçek bir işi olmamış, liyakat istemeyen geçici işlerde çalışmış, Meryem gibi bir güzelliğin de kıymetini bilememiş, hep küçük hesapların peşinde, geçmişte işlediği günahları ile hesaplaşmaya çalışan bir adamdır.

MERT TURAK'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Mert Turak, 29 Mart 1980'de İzmir'de dünyaya geldi. Makedonya kökenli oyuncu Mert Turak, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Oyunları Bölümü'nde aldı.

Turak'ın en dikkat çekici performanslarından biri, Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Mucize" adlı sinema filmindeki rolüyle oldu. Mert Turak'ın kariyerindeki iz bırakan projeler arasında "Beni Böyle Sev", "Yeşil Deniz", "Başrolde Aşk", "Hamileyim Hamile", "Şöhret Okulu" ve daha birçok yapım bulunmaktadır.