Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı ne? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi

Kızıl Goncalar Beste karakterini Hazal Türesan canlandırıyor. | Hazal Türesan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Dizide Levent Alkanlı'nın eşi Beste karakterini oynayan Hazal Türesan'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985 yılında Ankara'da doğan Hazal Türesan, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünde tamamladı. Ekran önü macerasına 2008 yılında Unutma Beni dizisiyle başladı. Daha sonra Kara Para Aşk, Tatlı intikam, Baba gibi dizilerde rol aldı. Sın olarak Gupse Özay'ın yazıp oynadığı Lohusa filminde rol aldı.

KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu Hazal Türesan, 38 yaşındadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 Unutma Beni

2011 Yeniden Başla

2014-2015 Kara Para Aşk

2016 Tatlı İntikam

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018 Ufak Tefek Cinayetler

2018 Yaşamayanlar

2019-2020 Atiye

2021 Yalancı

2021 Vahşi Şeyler

2021 Fatma

2022 Baba

2023 Sarmaşık Zamanı

2023 Kızıl Goncalar