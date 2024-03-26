Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı ne? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi
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Kızıl Goncalar Beste karakterini Hazal Türesan canlandırıyor. | Hazal Türesan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...
Dizide Levent Alkanlı'nın eşi Beste karakterini oynayan Hazal Türesan'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.
HAZAL TÜRESAN KİMDİR?
20 Temmuz 1985 yılında Ankara'da doğan Hazal Türesan, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünde tamamladı. Ekran önü macerasına 2008 yılında Unutma Beni dizisiyle başladı. Daha sonra Kara Para Aşk, Tatlı intikam, Baba gibi dizilerde rol aldı. Sın olarak Gupse Özay'ın yazıp oynadığı Lohusa filminde rol aldı.
KAÇ YAŞINDA?
1985 doğumlu Hazal Türesan, 38 yaşındadır.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 Unutma Beni
2011 Yeniden Başla
2014-2015 Kara Para Aşk
2016 Tatlı İntikam
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları
2018 Ufak Tefek Cinayetler
2018 Yaşamayanlar
2019-2020 Atiye
2021 Yalancı
2021 Vahşi Şeyler
2021 Fatma
2022 Baba
2023 Sarmaşık Zamanı
2023 Kızıl Goncalar