Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı ne? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi

Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı ne? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı ne? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar Beste karakterini Hazal Türesan canlandırıyor. | Hazal Türesan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Dizide Levent Alkanlı'nın eşi Beste karakterini oynayan Hazal Türesan'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985 yılında Ankara'da doğan Hazal Türesan, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünde tamamladı. Ekran önü macerasına 2008 yılında Unutma Beni dizisiyle başladı. Daha sonra Kara Para Aşk, Tatlı intikam, Baba gibi dizilerde rol aldı. Sın olarak Gupse Özay'ın yazıp oynadığı Lohusa filminde rol aldı. 

KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu Hazal Türesan, 38 yaşındadır. Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı ne? Hazal Türesan hayatı ve biyografisi - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 Unutma Beni

2011 Yeniden Başla

2014-2015 Kara Para Aşk

2016 Tatlı İntikam

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018 Ufak Tefek Cinayetler

2018 Yaşamayanlar

2019-2020 Atiye

2021 Yalancı

2021 Vahşi Şeyler

2021 Fatma

2022 Baba

2023 Sarmaşık Zamanı

2023 Kızıl Goncalar

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Korkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi? - HaberlerKorkusuz Korkak filmi nerede, ne zaman çekildi?Kızıl Goncalar dizisinde Arif karakterini Yakup Turgut canlandırıyor - HaberlerKızıl Goncalar dizisinde Arif karakterini Yakup Turgut canlandırıyorSeçim propaganda yasağı 30 Mart günü saat 18.00'de başlayacak - HaberlerSeçim propaganda yasağı 30 Mart günü saat 18.00'de başlayacakÖlüm aylığı nedir, kimlere verilir? - HaberlerÖlüm aylığı nedir, kimlere verilir?Yüzde 1 oy kaç kişi yapar? 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da ve Ankara’da yüzde 1 kaç oy ediyor? - HaberlerYüzde 1 oy kaç kişi yapar? 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da ve Ankara’da yüzde 1 kaç oy ediyor?Ankara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde Ankara seçmen sayısı kaç? - HaberlerAnkara’da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde Ankara seçmen sayısı kaç?SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecek - HaberlerSGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödenecekNureddin Zengi ne zaman, neden öldü? - HaberlerNureddin Zengi ne zaman, neden öldü?İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde İstanbul seçmen sayısı kaç? - Haberlerİstanbul'da kaç kişi oy kullanacak 2024? 31 Mart seçimlerinde İstanbul seçmen sayısı kaç?Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor - HaberlerYaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal canlandırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...