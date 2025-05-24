Kızılcık Şerbeti 103.bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Mustafa damga vurdu

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma günü 103.bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizide işler iyice sarpa sararken Mustafa'nın Nursema'ya "Bu evde olacakları görmeni istemiyorum. Git artık." sözleri izleyicilerin kafasını karıştırmasına sebep oldu. Mustafa'nın Işıl ve babası Abdullah Bey'den intikam alacağı yönünde tahmin yürütülmektedir.

Show Tv'nin başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti 103. bölüm fragmanı izleyicileri ekrana kilitledi. Kızılcık Şerbeti dizisini yakından takip edenler Mustafa'nın Işıl ve babasından intikam alabileceğini düşünüyor.

Mustafa'yı hiç iyi görmediğini söyleyen Sönmez Hanım "Yaşama azmini yitirmiş gibiydi" demesi üzerine Mustafa'nın Fatih'ten helallik istemesi dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ 103.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema'nın ailesi ile arası iyice açılırken kocası Firaz ile de arası bozulmuştur. Işıl ve yardımcısı konuşurken kulak misafiri olan Nursema "Annemin ismini duydum" sözleri üzerine Işıl'ın korku dolu bakışları dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Işıl'ın Pembe'yi öldürdüğü ortaya çıkacak mı? Mustafa'nın planı ne? Nursema Firaz boşanacak mı? tüm bu soruların cevabı 30 Mayıs 2025 Cuma günü cevap bulacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK 30 MAYIS 2025?

Kızılcık Şerbet dizisinin sezon finalinde yine tansiyonun yükseldiği sahne izleyicileri bekliyor. Özellikle Mustafa'nın herkesten sır gibi sakladığı silahı, dizinin gidişatına yön vereceğini gösteriyor.

Işıl'ın evdeki durumu, Mustafa'nın ruh sağlığı ve aile arasındaki ilişkilerindeki gerilim Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline damga vuracaktır.

Ömer ve Kıvılcım bebeğinin ismini "Kemal" koyması dizideki romantik anlarından biriydi. Ancak bölümün asıl kilit noktası Mustafa’nın sakladığı silahtı.

Mustafa bu silahla babası ve Işıl'dan intikam mı olacak? 30 Mayıs 2025 Cuma günü Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle soruların hepsi cevaplanacaktır.