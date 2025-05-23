Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 102.bölüm

Kızılcık Şerbeti 102.bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Sezon finaline adım adım yaklaşan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında Mustafa’nın elinde silah olması Işıl’ın 103.bölümde öleceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Peki Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 102.bölümüyle heyecanı doruklara çıkarmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak Mustafa’nın kendini kanıtlamak için eline silah alması Işıl’ı vuracağı yönündeki iddiaları yoğunlaştırdı. Işıl ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL ÖLDÜ MÜ?

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs Cuma günü ekranlara kısa süreli veda edecek. Dizinin sezon finalinde Işıl’ın Mustafa tarafından vurulacağı yönündeki iddialar sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti 102.bölümde Nilay’ın Mustafa’ya zayıf ve zavallı demesi olayları alevlendirdi. Mustafa karakteri güçlü olduğunu göstermek için sakladığı silahı ortaya çıkardı. Peki, bu silahi kime yöneltecek?

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL ÖLECEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı, Işıl karakterini oynayan Ece İrtem’in diziden ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Işıl’ın akıbeti ise 102.bölümde belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL DİZİDEN AYRILACAK MI?

Kızılcık Şerbeti Işıl karakterinin 103.bölümde diziye veda etmesi tahminler arasında yer alıyor. Karakterin geleceği ise sezon finaliyle belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 102.BÖLÜM

Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde; Işıl’ın Meri ile Mustafa için yaptığı plan işlemiş Nilay olayı yanlış anlamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonunu gösterir. Meri Ünal’ların evini terk etme kararı alır.

Nursema’nın, Firaz’ın doğum gününü unutması, gergin olan olan ipleri daha da gerginleştirir. Olayların gelişiminden haberdar olan Işıl ise Asude ile konuşup bu işe bir çare bulmaya çalışır.

Evliliğindeki problemlerden dolayı kendini güvende hissetmeyen Nilay, Abdullah’tan kendi adına bir ev ister. Işıl’ın devreye girmesiyle Nilay’a ev alınır.

Zayıf ve güçsüz görülen Mustafa evde hakimiyetini kuran Işıl için büyük bir plan tasarlar.

KIZILCIK ŞERBETİ 103.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 103.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından sezon finali fragmanının izleyiciyle buluşması öngörülüyor.