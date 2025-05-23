Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ölümden dönen 'Kızılcık Şerbeti'nin eski yıldızı Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere!

Ölümden dönen 'Kızılcık Şerbeti'nin eski yıldızı Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ölümden dönen &#039;Kızılcık Şerbeti&#039;nin eski yıldızı Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak’ta bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sağlık sorunu nedeniyle 'Abdullah Ünal' karakterini oynadığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılmak zorunda kalan sanatçı, "Ölümün kıyısından döndüm" dedi. Son olarak 'Kızıl Goncalar'da 8 bölüm rol alan Tanrıöğen, son durumu hakkında bilgi verirken, yeni dizi için tarih verdi.

Show TV'de cuma akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirerek, 53'üncü bölümde projeden ayrılmıştı. Usta oyuncu, hem sağlık hem de ekonomik durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Ölümden dönen Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere! - 1. Resim

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜM"

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür, az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada, 8 bölüm Kızıl Goncalar'da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım" ifadelerini kullandı.

"BAŞLARDA HATIRLAMIYORDUM"

64 yaşındaki sanatçı, "Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Eee bir yerde sıfırlanmış oldum ben şimdi, iyi oldu bence" dedi.

"YENİ DİZİYE KADAR İADERE EDERİZ"

Ekonomik durumuyla ilgili de konuşan Settar Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Yeni dizi eylül ayına kadar gelir, eylüle gelmezse yılbaşına doğru gelir. O zamana kadar da idare ederiz" sözlerini sarf etti.

TANRIÖĞEN YERİNE TAYLAN

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında bir süre tedavi gören Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisine, 'Abdullah' karakteriyle Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuştu.

Ölümden dönen Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü rock yıldızı Asya’nın Black Sabbath’ı Freddy Lim büyükelçi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Demet Akalın'dan para aldığı iddia edilen Murat Aci'nin eşine sert tepki: "Kocan çok kötü öldü! Anladın mı?" - MagazinDemet Akalın'dan Şükriye Aci'ye sert sözlerAras Bulut İynemli İstanbul'un gözde yerinden villa aldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı: Komşusu da sürpriz bir isim oldu - MagazinAğızları açık bırakan fiyata villa satın aldıEbru Karanfilci'nin son hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldı - MagazinSon hali ortaya çıktı! 'Bayağı değişmiş' yorumları yapıldıİbrahim Yılmaz gittiği mağazada neye uğradığını şaşırdı: Çalışanın tepkisi gündem oldu - MagazinGittiği mağazada neye uğradığını şaşırdı: Çalışanın tepkisi gündem olduYağmur Atacan davalık oldu! Karşılıksız çek verip, sırra kadem bastılar - MagazinYağmur Atacan davalık oldu! Sırra kadem bastı...Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi - MagazinYine cep yakıyor! O fiyatı duyunca şoke oldu: İsyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...