Ölümden dönen 'Kızılcık Şerbeti'nin eski yıldızı Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere!

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak’ta bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sağlık sorunu nedeniyle 'Abdullah Ünal' karakterini oynadığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılmak zorunda kalan sanatçı, "Ölümün kıyısından döndüm" dedi. Son olarak 'Kızıl Goncalar'da 8 bölüm rol alan Tanrıöğen, son durumu hakkında bilgi verirken, yeni dizi için tarih verdi.

Show TV'de cuma akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirerek, 53'üncü bölümde projeden ayrılmıştı. Usta oyuncu, hem sağlık hem de ekonomik durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜM"

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür, az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada, 8 bölüm Kızıl Goncalar'da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım" ifadelerini kullandı.

"BAŞLARDA HATIRLAMIYORDUM"

64 yaşındaki sanatçı, "Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Eee bir yerde sıfırlanmış oldum ben şimdi, iyi oldu bence" dedi.

"YENİ DİZİYE KADAR İADERE EDERİZ"

Ekonomik durumuyla ilgili de konuşan Settar Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Yeni dizi eylül ayına kadar gelir, eylüle gelmezse yılbaşına doğru gelir. O zamana kadar da idare ederiz" sözlerini sarf etti.

TANRIÖĞEN YERİNE TAYLAN

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında bir süre tedavi gören Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisine, 'Abdullah' karakteriyle Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuştu.