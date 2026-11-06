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Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman hesabında duyurdu

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Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman hesabında duyurdu
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman hesabında duyurdu

Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosuna ilişkin değişiklerle gündemdeki yerini koruyor. Bu kez Kıvılcım ve Ömer'in arasına giren Hilal'i canlandıran Dila Danışman, dizideki akıbetine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Dila Danışman Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'ne 137. bölümde Ömer'in hayatına giren Hilal olarak katılmıştı.

Danışman; "Öncelikle, Hilal’i ve onun hikâyesini var eden kıymetli senaristler ve ekibine gönülden teşekkür ederim. Bir karaktere hayat veren ilk şey, onu hayal eden ve hikâyesini yazan kalemdir.

Hilal’i benimle buluşturan, ona bir dünya ve bir ruh kazandıran bu değerli emeğin benim için yeri çok özel.

Bu yolculukta bana eşlik eden, sevgisini ve desteğini hissettiren siz kıymetli izleyicilerimize; birlikte yol aldığım tüm ekip arkadaşlarıma, kamera arkasında ve önünde emeği olan herkese, yapımımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

Şimdi Hilal’e veda etme zamanı… Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle…" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman hesabında duyurdu
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman hesabında duyurdu

DİLA DANIŞMAN KİMDİR?

Dila Danışman, 13 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar'da Flamenko Dans Bölümünden mezun oldu. Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Çağla Öztürk ve Kızılcık Şerbeti dizisindeki Hilal karakterleriyle ismini geniş kitlelere duyurdu.

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