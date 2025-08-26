Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Ağustos Cumartesi günü “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezon çekimlerine başlandı. başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, 4.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu - 1. Resim

Geçen sezon Kızılcık Şerbeti adeta nefesleri kesti. Karakterler arasında yaşanan çatışmalar, beklemedik ölümler ve verilen zor kararlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Tam tarihinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu - 3. Resim

Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek Kızılcık Şerbeti dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu - 4. Resim

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar merak konusu oldu. Dizinin beğenilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu - 5. Resim

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu - 6. Resim

Kızılcık Şerbeti, Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Yeni karakterlerin de dahil olacağı dizi her Cuma Show TV’de ekranlara gelmeye devam edecek.

