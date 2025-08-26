Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? 4. sezon ne zaman başlayacağı merak konusu oldu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, 4.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon Kızılcık Şerbeti adeta nefesleri kesti. Karakterler arasında yaşanan çatışmalar, beklemedik ölümler ve verilen zor kararlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Tam tarihinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek Kızılcık Şerbeti dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti.

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar merak konusu oldu. Dizinin beğenilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor.

Kızılcık Şerbeti, Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Yeni karakterlerin de dahil olacağı dizi her Cuma Show TV’de ekranlara gelmeye devam edecek.