Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali tarihi ve hangi oyuncuların ayrılacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her bölümüyle gündeme gelen popüler dizi üçüncüsü sezonunu tamamlayacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde sezon finali tarihi belli oldu.

Son olarak diziden Pembe karakterinin ayrılması izleyicileri şoke ederken Abdullay Bey ile Işıl'ın evlenmesi de ters köşe yapmıştı. Ayrıca Defne Fatih'e yaklaşma çabası ve Fatih'in bu durumu reddetse de olayın sonunu yakalayan Doğa yeniden aldatıldığını düşünmesi de çok konuşuldu.

Kıvılcım Ömer ilişkisinde ise Beril'in tüyler ürperten gerçeği de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü inişli çıkışlı olaylarla geçerken sezon final tarihi de açıklandı.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Show TV'nin popüler yapımı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunun sonuna doğru yaklaşıyor. Yapım şirketi Gold Film'den gelen açıklamalara göre Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali 30 Mayıs 2025 Cuma günü ekranlara gelecek.

103. bölüm ile sezon finali yapılacak olan Kızılcık Şerbeti yaz tatiline girecek. Ardından dördüncü sezon için çekimlere yeniden başlanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde dizinin sevilen karakterlerinden Meri (Şebnem Bozoklu) ve Metehan (Rahimcan Kapkap) diziden ayrılacaktır.

Metehan karakteri ölmeden önce Kıvılcım'a kardeşime benim ismini koyun demesi de tüyleri ürperten anlardan biri oldu.