Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti&#039;nde hangi oyuncular diziden ayrılacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali tarihi ve hangi oyuncuların ayrılacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Her bölümüyle gündeme gelen popüler dizi üçüncüsü sezonunu tamamlayacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde sezon finali tarihi belli oldu.

Son olarak diziden Pembe karakterinin ayrılması izleyicileri şoke ederken Abdullay Bey ile Işıl'ın evlenmesi de ters köşe yapmıştı. Ayrıca Defne Fatih'e yaklaşma çabası ve Fatih'in bu durumu reddetse de olayın sonunu yakalayan Doğa yeniden aldatıldığını düşünmesi de çok konuşuldu.

Kıvılcım Ömer ilişkisinde ise Beril'in tüyler ürperten gerçeği de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü inişli çıkışlı olaylarla geçerken sezon final tarihi de açıklandı.

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak? - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN? 

Show TV'nin popüler yapımı Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunun sonuna doğru yaklaşıyor. Yapım şirketi Gold Film'den gelen açıklamalara göre Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali 30 Mayıs 2025 Cuma günü ekranlara gelecek.

103. bölüm ile sezon finali yapılacak olan Kızılcık Şerbeti yaz tatiline girecek. Ardından dördüncü sezon için çekimlere yeniden başlanacaktır.

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti'nde hangi oyuncular diziden ayrılacak? - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde dizinin sevilen karakterlerinden Meri (Şebnem Bozoklu) ve Metehan (Rahimcan Kapkap) diziden ayrılacaktır.

Metehan karakteri ölmeden önce Kıvılcım'a kardeşime benim ismini koyun demesi de tüyleri ürperten anlardan biri oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Valilik itiraz etti, ekmek zammı iptal oldu! Eski fiyattan satacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını! - HaberlerTrabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz canlı yayını!Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025 - HaberlerEczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025Depremde yıkılan bina oldu mu? Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - HaberlerDepremde yıkılan bina oldu mu? Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiMilan Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası finali şifresiz canlı yayın ve muhtemel ilk 11'ler netleşti! - HaberlerMilan Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası finali şifresiz canlı yayın ve muhtemel ilk 11'ler netleşti!Bugün yağmur var mı? Ankara, İstanbul, Antalya hava durumu - HaberlerBugün yağmur var mı? Ankara, İstanbul, Antalya hava durumuBugün maç var mı? Derbi tadında Çarşamba - HaberlerBugün maç var mı? Derbi tadında Çarşamba
Sonraki Haber Yükleniyor...