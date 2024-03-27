Korkma Ben Yanındayım dizisine Çağla Boz dahil oluyor Çağla Boz kimdir?
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Başrollerinde Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun yer aldığı dizide Korkma Ben Yanındayım dizisinde 7 yıllık zaman atlaması yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Çağla Boz katılıyor. Çağla Boz'un hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar...
Nilsu Berfin Aktaş'ın da oyuncuları arasında yer alan dizide 7 yıllık zaman atlaması yaşandı. Diziye 4. bölüm itibarıyla katılacak olan Çağla Boz'un hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
KORKMA BEN YANINDAYIM YENİ OYUNCU KİM?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 7 yıllık zaman atlaması olan diziye Kendi Düşen Ağlamaz, Limit, Sınır gibi dizilerden bilinen Çağla Boz katılıyor.
ÇAĞLA BOZ KİMDİR?
1999 yılında doğan genç oyuncu, aynı zamanda modellik de yapmaktadır. Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladı. Ekran önü macerasına beyaz perdede Aynasız Haluk filmiyle başladı. Ardından 2023 yılında Sınır ve Limit dizilerinde oynadı. Son olarak Kendi Düşen Ağlamaz filminde Tuğçe karakterini canlandırdı.
KAÇ YAŞINDA?
1999 doğumlu oyuncu 25 yaşındadır.