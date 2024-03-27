Korkma Ben Yanındayım dizisine Çağla Boz dahil oluyor Çağla Boz kimdir?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 18:43 - Güncelleme: 27 Mart 2024 19:10 - Güncelleme:

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Başrollerinde Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun yer aldığı dizide Korkma Ben Yanındayım dizisinde 7 yıllık zaman atlaması yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Çağla Boz katılıyor. Çağla Boz'un hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar...