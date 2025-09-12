KPSS günü otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Eylül 2025 hafta sonu toplu taşımanın ücret durumu merak ediliyor

KPSS günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

400 bine yakın adayın girmesi beklenen KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Sınava kısa süre kala “KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusu gündeme geldi.

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS günü toplu taşımanın ücret durumu henüz belli değildir. 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek KPSS Alan Bilgisi Oturumları gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair resmi açıklama yapılması bekleniyor.

7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) giren adaylar ve öğretim görevlileri toplu ulaşımadan ücretsiz olarak yararlanabilmişti.

KPSS Alan Bilgisi oturumları için toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

13-14 EYLÜL MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Şu an için Marmaray’da herhangi bir ücretsiz ulaşım durumu yoktur. Ancak sınav günlerinde yalnızca İETT'ye ait otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ücretsizdir.

KPSS GÜNÜ METRO BEDAVA MI?

Hafta sonu metronun ücretsiz olup olmayacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen saatlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.