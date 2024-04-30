KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında olacak

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları, memur adaylarının gözü kulağı üzerinde olduğu önemli bir süreci başlatıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 KPSS sınavı için lisans düzeyinde başvuru tarihleri sonunda belli oldu. Tüm detaylar şu şekilde...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularıyla ilgili merak edilenler netlik kazanıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, memur adaylarının gözü kulağı KPSS lisans sınavı başvuru tarihlerinde. ÖSYM'nin duyurusuyla beraber adaylar, 2024 KPSS lisans başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte detaylar...

2024 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 KPSS lisans sınavına hazırlanan adaylar arasında heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Kamuda kariyer yapmak isteyenler için kilit öneme sahip olan KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, sınav başvuru tarihlerinin ne zaman olacağını merakla bekliyor. Sonunda beklenen açıklama geldi ve 2024 KPSS lisans başvurularının tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler, memur adaylarının sınav başvurularını gerçekleştirebilecekleri zaman dilimini belirliyor.

2024 KPSS NE ZAMAN?

Sınav takvimine göre, 2024 KPSS sınavları da belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacakken, Alan Bilgisi oturumları ise 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS'nin diğer oturumlarına da göz atacak olursak, Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ön Lisans sınavı 1 Eylül'de, Ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül'de yapılacak.

Tüm bu tarihler, memur adaylarının ve sınav heyecanını yaşayanların takvimlerine işaretlenmeyi bekliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyenler için büyük önem taşıyan KPSS sınavlarına katılacak adayların hazırlıkları da bu doğrultuda devam ediyor.