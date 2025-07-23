Kredi yapılandırma başladı mı? 48 aya kadar taksit imkanı sunuluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kapsamında hazırlanan kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma düzenlemesi kısa süre içinde yürürlüğe girdi. Milyonlarca borçlu vatandaşı yakından ilgilendiren bu yapılandırma düzenlemesi, vatandaşlara 48 aya kadar vade imkanı sunuyor. Peki, Kredi yapılandırma başladı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemen vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Kredi kart ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırmasına yönelik kararla beraber geri ödeme süresi 48 aya kadar uzatıldı.

Başvurular bankalar aracılığıyla gerçekleşecektir. Ayrıca önümüzde 3 ay boyunca başvuruların tamamlanması zorunludur. Kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azmi faiz oranı ise 3,11 olarak belirlendi. Kredi yapılandırma başladı mı? sorusu gündeme geldi.

KREDİ YAPILANDIRMA BAŞLADI MI?

Kredi yapılandırma başlamıştır. Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunulması gerekiyor.

Konuya ilişkin "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTI BORCU İÇİN AZAMİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlendi.

Kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye dek ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı da belirtildi.

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

BDDK'nin kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma konusuna ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."