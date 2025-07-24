Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 10:44 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 10:44 - Güncelleme:

Popüler yaz dizisi Kuma, hikayesiyle kısa süre içinde dikkat çekmeyi başardı. Özellikle diziyi yakından takip eden izleyiciler "Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman?" sorusunu sorgulatmaya başladı. Dizi yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada gündeme gelirken oyuncu kadrosu da büyük ilgi görmeyi başardı.

İlk bölümü 1 Nisan 2025’te yayınlanan Kuma dizisi, yayınlandığı ilk hafta içerisinde büyük bir izlenmeye sahip oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandırdan dizi oyuncu kadrosuyla da ilgi çekmeyi başardı. Toplam 100 bölüm yayınlanması beklenen dizinin, haftalık yayın formatıyla yayınlanmaktadır. Peki, Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar... KUMA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR? Kuma dizisi, her hafta salı günleri YouTube’daki resmi “Kumadizisi” kanalında yayınlanıyor. Televizyon kanallarında ekrana gelmeyen Kuma yalnızca dijital ortamda izlenebilir. Kuma dizisinde sabit bir yayın saati yoktur. Ancak sabah 10:00–12:00 aralığında yeni bölüm yüklenmektedir. KUMA DİZİSİ TEKRARI NE ZAMAN? Kuma dizisi, YouTube’da yayınlandığı için tekrarı kolaylıkla izlenebilir. İzleyiciler istedikler her an tekrar bölümünü izleyebilir. Kuma dizisi, toplamda 100 bölümden oluşuyor. Başrollerinde Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen’in paylaştığı dizi 2025 yılının en güçlü yeni dizileri arasındadır. KUMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? Oyuncu Adı Karakter Adı Emre Özmen Karan Çelikhan Aybüke Yılmaz Ceylan Kervancıoğlu Hilal Tüfek Sema Çelikhan Ufuk Kaplan Kudret Çelikhan Dorukcan Sarıduman Ferit Aleyna Coşkun Leyla Karamusa Burak Özen Emir Çelikhan Özgür Onur Damar Can Yiğiter Begüm Dokel Gonca Karamusa Cengiz Durak Mustafa Kervancıoğlu Sezgin Irmak Salih Çelikhan Ozan Turan Yakup Kervancıoğlu Zeynep Dreyfi Zuhri Nadire Engin İlknur Yıldız Ayşe Kansu Osman Fındık Tayyar Kervancıoğlu Gamze Koçak Songül Kervancıoğlu İlgili Haber Kral Kaybederse dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin