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Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Popüler yaz dizisi Kuma, hikayesiyle kısa süre içinde dikkat çekmeyi başardı. Özellikle diziyi yakından takip eden izleyiciler "Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman?" sorusunu sorgulatmaya başladı. Dizi yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada gündeme gelirken oyuncu kadrosu da büyük ilgi görmeyi başardı.

İlk bölümü 1 Nisan 2025’te yayınlanan Kuma dizisi, yayınlandığı ilk hafta içerisinde büyük bir izlenmeye sahip oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandırdan dizi oyuncu kadrosuyla da ilgi çekmeyi başardı.

Toplam 100 bölüm yayınlanması beklenen dizinin, haftalık yayın formatıyla yayınlanmaktadır. Peki, Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman? - 1. Resim

KUMA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kuma dizisi, her hafta salı günleri YouTube’daki resmi “Kumadizisi” kanalında yayınlanıyor. Televizyon kanallarında ekrana gelmeyen Kuma yalnızca dijital ortamda izlenebilir.

Kuma dizisinde sabit bir yayın saati yoktur. Ancak sabah 10:00–12:00 aralığında yeni bölüm yüklenmektedir.

Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman? - 2. Resim

KUMA DİZİSİ TEKRARI NE ZAMAN?

Kuma dizisi, YouTube’da yayınlandığı için tekrarı kolaylıkla izlenebilir. İzleyiciler istedikler her an tekrar bölümünü izleyebilir. 

Kuma dizisi, toplamda 100 bölümden oluşuyor. Başrollerinde Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen’in paylaştığı dizi 2025 yılının en güçlü yeni dizileri arasındadır. 

Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman? - 3. Resim

KUMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu AdıKarakter Adı
Emre ÖzmenKaran Çelikhan
Aybüke YılmazCeylan Kervancıoğlu
Hilal TüfekSema Çelikhan
Ufuk KaplanKudret Çelikhan
Dorukcan SarıdumanFerit
Aleyna CoşkunLeyla Karamusa
Burak ÖzenEmir Çelikhan
Özgür Onur DamarCan Yiğiter
Begüm DokelGonca Karamusa
Cengiz DurakMustafa Kervancıoğlu
Sezgin IrmakSalih Çelikhan
Ozan TuranYakup Kervancıoğlu
Zeynep DreyfiZuhri Nadire Engin
İlknur YıldızAyşe Kansu
Osman FındıkTayyar Kervancıoğlu
Gamze KoçakSongül Kervancıoğlu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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