Kral Kaybederse dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor

Star TV’nin yeni sezon çalışmaları başladı. Her Salı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kral Kaybederse merakla beklenirken, usta oyuncu Çetin Tekindor’un sevilen dizide rol alacağı ortaya çıktı.

Usta oyuncu Çetin Tekindor’un, Yalı Çapkını’ndan sonra yeni bir projede yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Taylan Biraderler’in yönetmenliğini üstlendiği ve Halit Ergenç’in etkileyici performansıyla dikkat çeken Kral Kaybederse’ye Tekindor’un evet dediği öğrenildi.

ÇETİN TEKİNDOR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; senaryosunu başarılı kalem Seda Altaylı Turgutlu'nun yazmaya başladığı diziye büyük usta Çetin Tekindor katıldı.

MEDYA PATRONU ROLÜNDE

Projeyle imza aşamasında olan Tekindor'un bir medya patronunu canlandıracağı konuşuluyor. 16 Temmuz'da 80. yaşını kutlayan Tekindor'un kilo verip forma girdiği de öğrenildi.

Çetin Tekindor, kariyeri boyunca birçok farklı türdeki projede başarılı performanslar sergileyerek Türk televizyonunun önemli isimlerinden biri oldu. Hem tiyatro hem de televizyon alanındaki deneyimiyle izleyicilere unutulmaz karakterler sunan Tekindor son olarak Yalı Çapkını’nda rol aldı. Dizide Halis Ağa karakterini üstlenen Tekindor’un performansı çok beğenildi.