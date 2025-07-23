Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kral Kaybederse dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor

Kral Kaybederse dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kral Kaybederse dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor
Çetin Tekindor, Star TV, Dizi, Halit Ergenç, Yeni Sezon, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin yeni sezon çalışmaları başladı. Her Salı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kral Kaybederse merakla beklenirken, usta oyuncu Çetin Tekindor’un sevilen dizide rol alacağı ortaya çıktı.

Usta oyuncu Çetin Tekindor’un, Yalı Çapkını’ndan sonra yeni bir projede yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Taylan Biraderler’in yönetmenliğini üstlendiği ve Halit Ergenç’in etkileyici performansıyla dikkat çeken Kral Kaybederse’ye Tekindor’un evet dediği öğrenildi. 

ÇETİN TEKİNDOR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; senaryosunu başarılı kalem Seda Altaylı Turgutlu'nun yazmaya başladığı diziye büyük usta Çetin Tekindor katıldı. 

Kral Kaybederse dizisine bomba transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oluyor - 1. Resim

MEDYA PATRONU ROLÜNDE

Projeyle imza aşamasında olan Tekindor'un bir medya patronunu canlandıracağı konuşuluyor. 16 Temmuz'da 80. yaşını kutlayan Tekindor'un kilo verip forma girdiği de öğrenildi.

Çetin Tekindor, kariyeri boyunca birçok farklı türdeki projede başarılı performanslar sergileyerek Türk televizyonunun önemli isimlerinden biri oldu. Hem tiyatro hem de televizyon alanındaki deneyimiyle izleyicilere unutulmaz karakterler sunan Tekindor son olarak Yalı Çapkını’nda rol aldı. Dizide Halis Ağa karakterini üstlenen Tekindor’un performansı çok beğenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sertifikası nedir? Peşinat, faiz, kredi, taksit şartları yokFön rüzgarları başladı, sıcaklar dayanılmaz hale geldi... Termometreler patlama noktasında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış - Magazin“Sadece gazoz içtik” dedi, gerçek ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu her şeyi sessizce yapmış'Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'ten bomba hamle! İlk işi o oldu - Magazin'Kuruluş Osman'dan ayrılan Burak Özçivit'ten bomba hamle! İlk işi o olduOzzy Osbourne öldü, ardında 240 milyon dolarlık servet bıraktı! İşte varisleri... - MagazinArdında 240 milyon dolarlık servet bıraktı! İşte varisleri.MasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildi - MagazinMasterChef’te beklenmedik gelişme! Gözyaşları içinde yarışmadan çekildiEce Uslu acil ameliyata alındı! "Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor" - MagazinTalihsiz kaza: Acil ameliyata alındı!Önce evladını sonra eşini kaybetti! Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen’in acı dolu hayatı: 1 yılda 14 kilo verdim - MagazinÖnce evladını sonra eşini kaybetti: 1 yılda 14 kilo verdim
Sonraki Haber Yükleniyor...