Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan milyonların gözü hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. 2025 yılına ait resmi bayram tatili takvimi belli olsa da, tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair belirsizlik sürüyor. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merakla araştırmalarına devam ediyor. Gözler alınan Kurban Bayramı tatili kararında.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

2025 Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı geliyor. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da özellikle şehir dışı planı yapan vatandaşlar, tatilin idari izinle desteklenerek uzatılması ihtimali üzerine hazırlıklarını sürdürüyor.

Henüz hükümet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, beklentiler oldukça yüksek. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda, milyonlarca kamu çalışanı ve özel sektör personeli uzun bir tatil imkanı bulabilecek. Tatilin uzatılması için gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tatilin birleştirilmesi halinde ortaya 9 günlük uzun bir dinlenme fırsatı çıkabilir.

9 günlük bayram tatili için 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Eğer bu yönde bir karar alınırsa, çalışanlar için 31 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla başlayacak olan kesintisiz bir tatil dönemi oluşabilir.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimali, hem vatandaşlar hem de turizm sektörü açısından büyük önem taşıyor. Tatilin uzatılması durumunda vatandaşlar 3-4-5 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacak ve bayram tatili 31 Mayıs Cumartesi’den 9 Haziran Pazartesi’ye kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklamalarda da uzun tatillerin sektöre katkı sağladığı belirtilmişti. Kabine'nin bu konuyu değerlendireceği ve konuyla ilgili net bir karar vereceği öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

2025 Kurban Bayramı resmi olarak dört buçuk gün sürecek. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü yarım gün, bayramın dört günü ise tam gün resmi tatil kapsamında yer alıyor.

6 Haziran Cuma (1. gün)

7 Haziran Cumartesi (2. gün)

8 Haziran Pazar (3. gün)

9 Haziran Pazartesi (4. gün)

Dört günlük resmi tatilin hafta başı günleri birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz belli değil. Tatilin 9 güne çıkarılması için 3-4-5 Haziran tarihlerinin idari izin ilan edilmesi gerekiyor. Bu konudaki kararın ise 26 Mayıs’ta yapılması beklenen Kabine toplantısında ele alınması ve ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Tatilin resmen kaç gün olacağı toplantıdan sonra netleşecek.