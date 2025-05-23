Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor!

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapan milyonların gözü hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. 2025 yılına ait resmi bayram tatili takvimi belli olsa da, tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair belirsizlik sürüyor. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merakla araştırmalarına devam ediyor. Gözler alınan Kurban Bayramı tatili kararında.

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

2025 Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı geliyor. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da özellikle şehir dışı planı yapan vatandaşlar, tatilin idari izinle desteklenerek uzatılması ihtimali üzerine hazırlıklarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor! - 1. Resim

Henüz hükümet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, beklentiler oldukça yüksek. Tatilin 9 güne çıkarılması durumunda, milyonlarca kamu çalışanı ve özel sektör personeli uzun bir tatil imkanı bulabilecek. Tatilin uzatılması için gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrildi.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor! - 2. Resim

KURBAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tatilin birleştirilmesi halinde ortaya 9 günlük uzun bir dinlenme fırsatı çıkabilir.

9 günlük bayram tatili için 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Eğer bu yönde bir karar alınırsa, çalışanlar için 31 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla başlayacak olan kesintisiz bir tatil dönemi oluşabilir.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor! - 3. Resim

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimali, hem vatandaşlar hem de turizm sektörü açısından büyük önem taşıyor. Tatilin uzatılması durumunda vatandaşlar 3-4-5 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacak ve bayram tatili 31 Mayıs Cumartesi’den 9 Haziran Pazartesi’ye kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı açıklamalarda da uzun tatillerin sektöre katkı sağladığı belirtilmişti. Kabine'nin bu konuyu değerlendireceği ve konuyla ilgili net bir karar vereceği öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor! - 4. Resim

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

2025 Kurban Bayramı resmi olarak dört buçuk gün sürecek. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü yarım gün, bayramın dört günü ise tam gün resmi tatil kapsamında yer alıyor.

  • 6 Haziran Cuma (1. gün)
  • 7 Haziran Cumartesi (2. gün)
  • 8 Haziran Pazar (3. gün)
  • 9 Haziran Pazartesi (4. gün)

Dört günlük resmi tatilin hafta başı günleri birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz belli değil. Tatilin 9 güne çıkarılması için 3-4-5 Haziran tarihlerinin idari izin ilan edilmesi gerekiyor. Bu konudaki kararın ise 26 Mayıs’ta yapılması beklenen Kabine toplantısında ele alınması ve ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Tatilin resmen kaç gün olacağı toplantıdan sonra netleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

35 adrese baskın! Evlerden cephanelik çıktı"İnan Kıraç kaçırıldı" iddialarının ardından yeni gelişme! 2 kişi gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacı - HaberlerKurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacıOGM 3477 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları için gözler ogm.gov.tr adresinde! - HaberlerOGM 3477 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı sonuçları için gözler ogm.gov.tr adresinde!Cuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri - HaberlerCuma namazı saat kaçta? İl il 23 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleriİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?Son depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? - HaberlerSon depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç neden kaçırıldı? - Haberlerİnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç neden kaçırıldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...