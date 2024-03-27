Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü? Çağrı Şensoy diziden mi ayrıldı?

Kuruluş Osman dizisinin 27 Mart tarihinde ekrana gelen bölümünde ağır yaralanan Cerkutay'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. İşte, detaylar...

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin bulunduğu dizinin 154. bölümünde Cerkutay ağır yaralandı. Bu nedenle ölüp ölmediği, Çağrı Şensoy'un diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY ÖLDÜ MÜ?

Osman Bey ve İmren Tegin arasında çıkan cenkte, İmren Tegin'le karşı karşıya gelen Cerkutay onun askerleri tarafından saldırıya uğrarken kalbinden hançerle yaralandı. Yarası ağır olan Cerkutay'ın ölüp ölmediği gündeme geldi. Ancak Cerkutay'ın iyileşerek ayağa kalktığı görüldü.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü bitirdi. Mazi Kalbimde Yaradır, Kavak Yelleri, Esir Şehrin Gözyaşları, Savaşçı gibi dizilerde rol aldı.