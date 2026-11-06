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KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk burs ödemeleri için gözler KYGM duyurusunda

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KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk burs ödemeleri için gözler KYGM duyurusunda
Başlık ResmiKYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk burs ödemeleri için gözler KYGM duyurusunda

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuç duyurusu ardından KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs ödemeleri gündeme geldi. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödemeler için tarih belli oldu mu?

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Yeni dönemde KYK bursu ve kredisinden faydalanacak öğrenciler 6 Kasım 2026 tarihinde açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz belli olmadı. İlk ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihler, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi adresinden yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.

KYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk burs ödemeleri için gözler KYGM duyurusunda
Başlık ResmiKYK burs ödemeleri ne zaman başlayacak? İlk burs ödemeleri için gözler KYGM duyurusunda

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

GEÇTİĞİMİZ YIL 18 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ilk burs ve kredi ödemeleri, 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilmişti. Öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme, Ziraat Bankası hesapları üzerinden yapılmıştı.

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