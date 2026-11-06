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KYK burs sonuçları açıklandı (GSB 2026 KYK burs sonucu görüntüleme)

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KYK burs sonuçları açıklandı (GSB 2026 KYK burs sonucu görüntüleme)
Başlık ResmiKYK burs sonuçları açıklandı (GSB 2026 KYK burs sonucu görüntüleme)

KYK ( Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs sonuçları için bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Üniversite öğrencileri online sistem üzerinden KYK burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

KYK ( Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) burs başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi. GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrenciler açıklandı.

KYK burs sonuçları açıklandı (GSB 2026 KYK burs sonucu görüntüleme)
Başlık ResmiKYK burs sonuçları açıklandı (GSB 2026 KYK burs sonucu görüntüleme)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs sonuçlarını ilan ettiklerini; "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." sözleriyle duyurdu.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla sorgulanabilecek. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

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