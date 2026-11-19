Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), ilk kez KYK bursu ve kredisi alacak öğrenciler için ödemelerin başladığını açıkladı.Öğrencilerin ilk ödemeyi alacağı gün, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlendi. İşte T.C numarasına göre KYK ödeme tarihleri...

Kaydet a- | +A

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde KYK'dan (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) ilk kez Burs/Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

T.C NUMARASINA GÖRE KYK ÖDEME TARİHLERİ

T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrenciler 18 Kasım’da, “2” olanlar 19 Kasım’da, “4” olanlar 20 Kasım’da, “6” olanlar 21 Kasım’da, “8” olanlar ise 22 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.



Takip eden aylarda ise her ayın 6’ıncı ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek.



KYK burs ve kredi ödemeleri başladı! T.C numarasına göre KYK ödeme tarihleri

KYK ÖDEMESİ NASIL ALINACAK?

22 Kasım Pazar gününe kadar ödenmeye devam edecek olan burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor.

OCAK AYINDAN İTİBAREN ZAMLANACAK

2026 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.

Burs/krediler ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala