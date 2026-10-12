Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Peki, KYK bursu kimlere verilir? GSB bursunda öncelikli öğrenciler kimler?

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sürecinin başlaması ardından birçok soru yeniden gündeme geldi. En çok merak edilen konulardan biri de karşılıksız burs alabilecek öğrenciler oldu. Bazı öğrenciler KYK'nın bursundan öncelikli olarak faydalanabilecek. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından başvuru yapacak olan üniversite öğrencileri için "Sıkça sorulan sorular" yayımlandı. Peki, KYK bursu kimlere verilir? GSB bursunda öncelikli öğrenciler hangileri?

KYK bursu kimlere verilir? GSB bursunda öncelikli öğrenciler

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİR?

• Şehit/gazi çocuğu (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi yararlanabilir): İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler: Ulusal Engelli Veri Bankası uygulamasının 18 yaş üstü alanında raporlarının kayıtlı olması gerekmektedir.

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından teyit edilmektedir.

• Amatör milli sporcular: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, amatör milli futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.

• Anne ve babası vefat edenler: Bakanlığımız tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) teyit edilmektedir.

• İlk yüz öğrencileri: ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir.

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