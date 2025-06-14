KYK bursu yazın yatar mı? 2025 Haziran ayında KYK bursu yatacak mı?

Üniversitelerde yaz tatiline kısa bir süre kala, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödemeleri gündemde yer alıyor. Öğrenciler KYK bursu yaz aylarında ödenmeye devam eder mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Gözler Haziran ayı ödemelerine çevrildi. İşte tüm ayrıntılar...

Üniversite öğrencileri için hem yaz tatili hem de KYK ödemelerine kısa bir süre kala Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar merak konusu oldu.

KYK bursu alan öğrenciler “Haziran ayında ödeme yapılacak mı, yaz boyunca burs yatmaya devam eder mi?” sorularının cevabını arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ AYDA KESİLİR?

Öğrencilerin mezuniyet, okuldan ayrılma gibi durumları YÖKSİS üzerinden ya da üniversitelerin bildirildiği burs/kredi ödemeleri durdurulur ve yeniden başlatılmaz. Ödenmeyen tutarlar borç olarak sayılmaz.

Burs/kredinin kesilme sebepleri arasında herhangi birinin normal öğrenim süresi içerisinde gerçekleşmesi ve bu durumun Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi halinde öğrencilerin burs/kredisi kesilir. Ayrıca son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona ermektedir.

KYK BURSU YAZIN YATAR MI?

KYK bursu, normal öğrenim süresi boyunca (örneğin, 4 yıllık lisans programları ya da iki yıllık önlisans programları) kesintisiz olarak ödenir.

KYK bursu alan öğrenciler eğitim dönemi boyunca KYK bursu almaya devam ediyor. KYK bursu örgün eğitim dönenimde olduğu gibi yaz aylarında da öğrencilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Yani KYK bursu yazın da yatacaktır.