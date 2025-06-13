İOKBS burs ödemeleri ne zaman yatacak? Burs ödeme tarihleri belli oldu!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarının 30 Mayıs’ta ilan edilmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı burs ödemelerine çevrildi.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda eğitim gören ve sınavı başarıyla geçen öğrenciler, haziran dönemi ödemeleriyle ilgili detayları sorgulamaya başladı. Burs kazanan öğrenciler için ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı, ne kadar yatırılacağı ve ödeme yöntemleri netlik kazandı.

İOKBS BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İOKBS burs ödemeleri her ayın 25’inde hak sahiplerine ulaştırılıyor. Öğrenciler burs paralarını PTT şubelerinden ya da banka kartları üzerinden çekebiliyor. Haziran dönemi ödemeleri de yine aynı düzende yapılacak.

Buna göre; İOKBS bursları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla öğrencilerin hesaplarına geçmeye başlayacak. Bakanlık, bursların yalnızca hak sahibine ve imza karşılığı ödeneceğini vurgularken, bu işlemin yalnızca PTT aracılığıyla yürütüleceğini duyurdu.

BURS TUTARI NE KADAR?

Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler, yılda iki kez belirlenen memur maaş katsayısına göre hesaplanan miktarda ödeme alıyor. 2025 yılı için Ocak-Haziran dönemi burs miktarı aylık 2.015 TL olarak belirlendi. Bu miktar, Temmuz ayında maaş katsayısına bağlı olarak yeniden güncellenecek.

Öğrenciler, her ay bu tutarı düzenli olarak almaya devam edecek. Temmuz ayından itibaren ise güncel katsayı çerçevesinde yeni miktar duyurulacak. Böylece yılın ikinci yarısında alınacak burs miktarı farklılık gösterebilecek.

İLK DEFA BURS ALACAKLAR NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

2025 yılında İOKBS sınavına girip ilk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler için işlemler biraz farklı ilerliyor. İlk kez burs alacak öğrencilerin velileri, Ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine başvurarak kimlik ibrazı ile PTT Kart alabilecek.

Kart alım sürecinin ardından, öğrencinin okula kayıt tarihini takip eden ayın başı itibarıyla burs ödemeleri başlayacak. Bu kapsamda ilk defa burs kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri Ekim 2025 başı itibarıyla hesaplara geçecek.