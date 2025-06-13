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Bitcoin ve küresel borsalar düşüyor! Riskli varlıklardan kaçış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bitcoin ve küresel borsalar düşüyor! Riskli varlıklardan kaçış
Kripto Paralar, Bitcoin, Ethereum, Tahran, Misilleme, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran’da üst düzey yetkilileri hedef alan İsrail saldırılarının ardından, Tahran’dan misilleme endişeleri zirve yaptı. Piyasada ‘riskli varlıklardan kaçış’ eğilimi öne çıktı. Asya borsalarında kayıplar %-1’i aşarken; ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde de düşüşler dikkat çekiyor. Bitcoin %-1,35 civarında gerileyerek sabah saatlerinde 104 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ethereum da ise kayıplar %-5’i buldu…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar küresel piyasalarda belirsizliği zirveye taşırken, yatırımcıların da riskli varlıklardan uzaklaştığı görülüyor. Saldırılarda İran’daki üst düzey isimlerin hedef alınması ve Tahran’dan misilleme endişeleri, borsalar ve kripto varlılarda satış baskısını beraberinde getiriyor.

BORSALARDA DÜŞÜŞ

Asya piyasalarında ilk işlemlere bakıldığında Japonya borsasında değer kaybı %-1,3 ve Çin borsasında %-0,75 civarında gerçekleşiyor.

ABD vadeli endekslerinde %-1,3-%-1,6 arasında düşüşler yaşanırken, Avrupa vadeli endekslerinde de %-1,1 civarında kayıplar öne çıkıyor.

BİTCOİN DE GERİLİYOR

Kripto para birimi Bitcoin de %-1,35 değer kaybı ile 104 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. BTC’de gün içinde en düşük 102 bin 800 dolar seviyesi test edilirken, analistler, 102 bin doların kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

Piyasanın en büyük ikinci para birimi Ethereum ise %-5 civarında gerileyerek 2.500 dolara düştü.

KÜRESEL SONUÇLARI OLABİLİR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın dün İran’ı “nükleer müfettişleriyle çalışmayı reddettiği için” 20 yıl sonra ilk defa kınadığını hatırlatan analistler, “ABD de yeni bir nükleer anlaşma için İran ile müzakere ediyordu ancak bu görüşmeler durmuştu. Böyle bir ortamda gerçekleşen İsrail saldırısı; dünyada bütün enerji sektörünü, portföy yöneticilerini ve merkez bankalarını alarma geçirebilir. Küresel sonuçları olabilecek bir eylemden söz ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

PİYASALAR DA TETİKTE!

Petrol fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken analistler, “Bu da şok etkisi yapabilir. Piyasalar tarife belirsizliği ile boğuşurken, enflasyon ve büyüme görünümünü daha da karmaşık hale gelebilir. Geçmişte yaşanan benzer olaylarda petroldeki kazanımlar hızla geri verilmişti. Ancak şimdi Tahran'ın misilleme yapması ya da İran'a yönelik yaptırımların artırılması gibi faktörler netleşene kadar, piyasalar da tetikte kalacak gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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