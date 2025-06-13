Gram altından yeni rekor geldi! Piyasalar ‘güvenli liman’a sığınıyor

Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun zirve yapmasının ardından altın fiyatları da güvenli liman alımları ile yükseldi. Küresel piyasalarda ons altın %1’i aşan primle 3.435 dolara yöneldi ve 5 haftanın en yüksek seviyelerine çıktı. İçeride ise spot piyasada 13 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.379 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL’yi aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL’ye yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail’in İran’a saldırmasının ardından Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun zirve yapması, piyasalarda güvenli liman alımlarını da destekledi. Ons altın %1’i aşan primle 3.435 dolara yöneldi ve son 5 haftanın en yüksek seviyelerine çıktı.

İçeride ise gram altın yeni rekor seviyesini test etti. Spot piyasada işlem gören 13 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.379 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 4.405 TL’yi bulurken, çeyrek altın 7.180 TL’ye yaklaştı.

Sabah 05:30 itibarıyla spot gram fiyatı 4.355 TL’ye yakın seyrediyor.

DİPLOMATİK İYİMSERLİK AZALDI

Son haftalarda ABD ve İran arasında gerçekleşen nükleer anlaşma görüşmelerinin arından yaşanan son gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini aktaran analistler, “Diplomatik iyimserlik, yerini jeopolitik gerginliklere bıraktı. Çatışma endişeleri ile birlikte Orta Doğu’da yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı. Nükleer müzakereler de olumsuz bir hal alabilir ve anlaşma ihtimali de İsrail’in son saldırılarının ardından geriledi” diye konuşuyor.

BELİRSİZLİK ZİRVE YAPTI

Ons altının “en yüksek günlük kapanışını” 6 Mayıs’ta 3.431 dolarla gerçekleştirdiğini aktaran analistler, “Bugünkü fiyatlamalar, rekor kapanış seviyesine de oldukça yakın gerçekleşiyor. Devam eden Gazze ve Ukrayna savaşına eklenen İran saldırıları belirsizliklerin zirve yapmasına ve bir korunma aracı olarak yatırımcıların kıymetli metale olan ilgisinin artmasına sebep oluyor” diyor.

ALTINI YÜKSELTEN DİĞER FAKTÖRLER

Son dönemde doların zayıflığı, ABD’nin mali yapısına ilişkin endişeler ve tarifelerin de altının performansında önemli bir katalizör olduğunu hatırlatan analistler, “Dolar endeksi düşmeye devam ederken altın bundan faydalanıyor. Orta Doğu’daki gerginliklerde artış ve ticaret müzakerelerinde bozulma, güvenli liman talebini daha fazla destekleyebilir” ifadelerini kullanıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Jeopolitik tansiyonun daha da artması halinde onsta tarihi rekor olan 3.500 dolara doğru hareketlilik ihtimaline değinen analistler, “Piyasalar misilleme endişesini de göz önünde bulundurarak hafta sonu riskini almak istemeyebilir. 3.400-3.420 dolar bandı kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık halinde altında ivmelenme isteği sürebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.