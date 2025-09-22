KYK yurt nakil talebi ne zaman onaylanır? Yerleştirme sonuçlarının ardından başvurular başladı!

KYK yurt nakil talebi ne zaman onaylanır merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen yurt nakil süreci, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden online olarak başlatıldı. Öğrenciler, nakil taleplerini zamanında yaparak istedikleri yurda geçmek için talepte bulunuyor.

KYK YURT NAKİL TALEBİ NE ZAMAN ONAYLANIR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitelere daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun yurtlara geçiş yapabilmek amacıyla nakil başvurusu yapabiliyor. Nakil talepleri, başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasının ardından sistem tarafından değerlendiriliyor.

Talebin onaylanma süresi, her öğrencinin yaptığı başvuruya ve tercih edilen yurdun kontenjan durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Onayı alan öğrenciler, SMS ve e-mail yoluyla bilgilendiriliyor.

KYK NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

KYK yurt değişikliği için artık yazılı dilekçe uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak tercih ettikleri yurda nakil talebinde bulunabiliyor. Nakil talebinin kabul edilebilmesi için, seçilen yurtta boş kontenjanın bulunması gerekiyor.

Sistem, yapay zeka destekli olarak başvuruları değerlendiriyor ve sonuçları otomatik olarak açıklıyor.

KYK YURT NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 dönemi KYK yurt başvuruları sonuçlandıktan sonra nakil süreci başlamış bulunuyor. Öğrenciler, barınma haklarını kazandıkları yurtları öğrendikten sonra e-Devlet üzerinden nakil başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru sürecini erken tamamlayan öğrencilerin istedikleri yurda geçiş yapma şansı artıyor. Nakil işlemleri sırasında yurt ücretleri ve güvence bedelinde farklılık oluşabiliyor; oluşan fark, nakil tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmezse yurt kaydı iptal edilebiliyor. Ayrıca bir eğitim-öğretim dönemi içinde her öğrenci en fazla iki kez yurt değişikliği yapabiliyor.