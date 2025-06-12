Galatasaray Leroy Sane transferini duyurdu. Oynayacağı mevki merak edilirken Galatasaray forma numarası da belli oldu. Bayern Münih’in yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane 3 yılık sözleşme ve yıllık 9 milyon euro net maaşa imza attı.

Galatasaray, sürpriz transferini açıkladı. Bayern Münih’in Alman yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul'a gelen 29 yaşındaki yıldız isim, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Leroy Sane hangi mevkide oyunuyor, Galatasaray'da kaç numara giyecek konuları taraftarın gündeminde yer alıyor.

LEROY SANE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Leroy Sane, ağırlıklı olarak sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Ancak sağ kanatta ve zaman zaman forvet arkası gibi hücumun farklı bölgelerinde de oynayabilen çok yönlü bir yıldız olarak tanıtılıyor.

Geçen sezon Bayern Münih’te 45 maçta 13 gol ve 11 asist üreten Sane’nin, Galatasaray’da Victor Osimhen’e yapacağı asistlerle Süper Lig’de etkili futbolcular arasında olması bekleniyor.

LEROY SANE GALATASARAY'DA KAÇ NUMARA GİYECEK?

Leroy Sane, Galatasaray’da 10 numaralı formayı giyecek. 10 numara, Galatasaray tarihinde Hagi, Sneijder gibi efsanelerin taşıdığı prestijli bir forma olarak biliniyor. Sane’nin bu numarayı alması, taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

Bayern Münih’te 19, Manchester City’de 19 ve Almanya Milli Takımı’nda 19 numarayı giyen oyuncu, Galatasaray’da 10 numaralı formayı taşıyacak. Transferinin ardından İstanbul'a gelen Sane, 10 numaralı formayla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda taraftarlarla buluştu.

SANE'NİN GALATASARAY'DAKİ MAAŞI NE KADAR?

Sane, Galatasaray’da imza parası hariç yıllık 9 milyon euro net maaş alacak.